Motocyclisme – Marc Márquez reste le roi des Amériques

Qui pouvait battre Marc Márquez, sur ce circuit des Amériques qu’il avait découvert en 2013 et où, depuis, il s’est imposé à sept reprises, pour un abandon (chute, après un problème électronique, en 2019)? Qui pouvait le battre? Éventuellement lui-même, rapport à sa condition physique, qui n’est pas encore revenue à son maximum.

Mais l’octuple champion du monde n’a pas montré le moindre signe de faiblesse, prenant la tête dès le premier virage, contrôlant dans les premiers tours Fabio Quartararo, avant d’augmenter le rythme au sixième des vingt tours de cette course. À mi-parcours, son avance était de près de 3 secondes, parce que Quartararo, qui a un titre mondial à gagner, cette année, avait compris que Márquez était imbattable ce dimanche soir.

Quartararo proche du titre

Ce qui n’est pas anodin: dans trois semaines, à Misano, si le Français termine la course devant Bagnaia, il sera sacré champion du monde MotoGP avant les deux dernières courses de la saison: «C’est plus beau qu’une victoire. Physiquement, c’était très difficile aujourd’hui, mais je termine devant «Pecco» et pour le championnat, c’est bien sûr important», explique le Niçois au pied du podium.