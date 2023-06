Motocyclisme: Marc Marquez se blesse mais pourra disputer le GP d’Allemagne

Considéré comme le roi du Sachsenring (jamais un pilote ne s’y est autant imposé que lui), Marc Marquez vit pour l'heure un week-end cauchemardesque, entaché par pas moins de cinq chutes. En difficulté au guidon de sa Honda, il partira 7e sur la grille du GP, dont le départ sera donné ce dimanche à 14 heures. La veille, il avait terminé 11e du sprint, expliquant avoir «eu une approche plus calme» que lors des qualifications durant lesquelles il a chuté trois fois. «La priorité était d'éviter une nouvelle chute et de terminer la course pour préparer la journée de demain (ndlr: dimanche)», avait-il ajouté.