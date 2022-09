Marc Rebillet s’amuse avec Macron enculé

Paris : Marc Rebillet s’amuse à nouveau avec «Macron enculé»

Lorsque l’artiste, célèbre pour ses one-man-shows groovy dans lesquels il mélange soul, funk et house à de l’improvisation et à de l’humour, a demandé à la foule par quelle chanson il devait lancer son show, la salle a scandé à l’unisson: «Macron enculé». Marc Rebillet a alors lancé une boucle de techno avec ce slogan. On rappellera qu’il s’était musicalement amusé avec cette insulte au Touquet Music Beach le samedi 27 août 2022. Depuis lors, les vidéos de sa performance artistiques dans la station balnéaire du Pas-de-Calais sont devenues virales sur les réseaux sociaux.