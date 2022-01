Ski alpin : Marcel Hirscher récidive comme ouvreur à Kitzbühel

Vainqueur de huit grands Globes de cristal, l’Autrichien officiera comme ouvreur ce vendredi en fin de matinée. Pour – notamment – promouvoir sa nouvelle marque de skis.

On verra Marcel Hirscher peu avant le départ de la descente de Kitzbühel, ce vendredi en fin de matinée.

L’Autrichien Marcel Hirscher, légende du ski alpin aux huit gros globes de cristal et retraité depuis 2019, est inscrit comme 4e ouvreur de la mythique descente de Kitzbühel ce vendredi. Il avait déjà «ouvert» les descentes d’entraînement mercredi et jeudi.

Les ouvreurs, skieurs de bon niveau, s’élancent avant la course sur chaque compétition de ski pour vérifier le bon état de la piste et son éventuelle dangerosité.

Âgé de 32 ans, Marcel Hirscher s’était retiré de la compétition à l’été 2019 après avoir remporté huit gros globes de cristal consécutifs, un record, et 67 victoires en Coupe du monde. L’ex-skieur jouit d’un statut de rock star en Autriche, pays où le ski alpin est roi, qui s’agite à chaque rumeur d’un retour à la compétition du prodige.

Hirscher utilise l’aura médiatique de Kitzbühel pour promouvoir la marque de ski qu’il a créé et qu’il espère amener au niveau Coupe du monde, en plus de tester son matériel sur l’une des pistes les plus exigeantes du monde.