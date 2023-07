Athlétisme: Marcel Hug gagne un 8e titre mondial

Du 8 au 17 juillet, Paris accueille les Championnats du monde de para athlétisme 2023. À un an des Jeux paralympiques, qui se dérouleront également dans la capitale française, les athlètes suisses chassent non seulement les titres mondiaux, mais également les places qualificatives pour Paris 2024.

Il y en a un qui est tout simplement imbattable sur 5000 m (catégorie T34), c’est Marcel Hug (37 ans). Lundi soir, le Thurgovien a remporté le titre de champion du monde dans un temps de 9’35’’78, sa 16e médaille mondiale (et 12 titres paralympiques). Ce chrono le laisse bien loin du record du monde qu’il avait battu le 26 mai dernier à Nottwil (LU) en 9’35’’78.

Trois médailles pour la Suisse

À Paris, dans une course où la place était plus importante que le chrono, le Suisse a devancé le Thaïlandais Prawat Wahoram (10’ 15”31) et le Britannique Daniel Sidbury (10’ 15”44). Marcel Hug, qui a survolé les débats en passant en tête à tous les kilomètres, a bouclé une journée très prolifique pour la Suisse.