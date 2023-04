Hug remporte son 6e marathon de Boston

Marcel Hug ajoute une ligne supplémentaire à son palmarès. Il a remporté lundi le 127e marathon de Boston. A 37 ans, le Thurgovien a très rapidement pris la course à son compte. Après cinq kilomètres, il avait déjà fait le trou et devançait ses principaux poursuivants de plus de 30 secondes. Il a porté son avance à quatre minutes à la mi-course.