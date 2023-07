Marcel Hug remporte son 3e titre mondial

Victoires sur le 500 m, le 1500 m et le 800 à Paris lors de ces championnats du monde 2023. Marcel Hug et actuellement imbattable.

Le Suisse n’a pas souhaité disputer une course tactique. Il a donné du rythme d’entrée de cause, se rabattant en tête. Il est passé aux 400 mètres en 45’58’’, mais c’est seulement dans la dernière ligne droite qu’il a produit son effort et qu’il a décroché tous ses adversaires. Le Koweïtien Faisal Alrajehi a pris la médaille d’argent (1’29’’61) et le Britannique Daniel Sidbury, la médaille de bronze (1’29’’72).