Football Marcel Koller et le FC Bâle, c’est fini

Le contrat de l’entraîneur zurichois du FCB ne sera pas renouvelé la saison prochaine. Il dirigera encore l’équipe en Coupe de Suisse.

Celestini coup court aux rumeurs

On ne sait pas encore qui sera le successeur de Marcel Koller. Plusieurs médias alémaniques ont évoqué ces dernières heures le nom de Fabio Celestini, mais le Lausannois, actuel entraîneur du FC Lucerne, a coupé court aux rumeurs en début d’après-midi, via un tweet publié par son club: «Je me concentre pleinement sur Lucerne, a-t-il écrit. Je me réjouis de la prochaine saison avec le FCL. Notre projet ici n’est pas encore achevé.»