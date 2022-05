Athlétisme : Marcell Jacobs signe un retour discret sur 100 m

Pour sa première sortie sur 100 m depuis son sacre olympique à Tokyo l’été dernier, l’Italien s’est imposé ce mercredi à Savone (Italie) mais n’a pas affolé le chronomètre.

Marcell Jacobs a couru son premier 100 m depuis son or olympique surprise, sans affoler le chronomètre (10’’04 en finale), mercredi à Savone. Plus de neuf mois après ses titres en 100 m et 4x100 m aux Jeux de Tokyo l'été dernier, après lesquels il avait mis prématurément fin à sa saison, Jacobs s'est imposé sans trembler mais a reconnu qu'il s'attendait à «faire mieux».