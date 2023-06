Football: Marcelo Bielsa signe des débuts victorieux à la tête de l’Uruguay

En l'absence des historiques Luis Suarez, Édinson Cavani et Fernando Muslera, non convoqués, pas plus que certains cadres du moment laissés de côté (Federico Valverde, Darwin Nuñez, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta, Ronald Araujo) Bielsa s'est lancé dans une large revue d'effectif, misant sur de nouveaux visages. Et il n'a pas tardé à être récompensé avec des réalisations de Matias Arezo (8e), qui s'est même offert le luxe de rater un penalty (26e), Rodrigo Salazar (36e, 82e) et Brian Rodriguez (55e), sous les yeux de leurs jeunes compatriotes récemment sacrés champions du monde des moins de 20 ans. En face, Luis Coronel a attendu les arrêts de jeu pour sauver l'honneur (90e+1).