Marcelo Bielsa va faire son retour sur un banc, celui de l'Uruguay

L'Argentin Marcelo Bielsa va s'engager à la tête de la sélection nationale d'Uruguay pour la mener au moins jusqu'à la Coupe du monde 2026, a annoncé jeudi la Fédération uruguayenne de football (AUF). Celui qui est surnommé «El Loco» («le fou») a déjà dirigé les sélections de l'Argentine (1998-2004) et du Chili (2007-2011).

«Nous avons un trouvé un accord», «les différences de formulation ont été réglées et il ne reste plus que la signature du contrat» – dont les détails n'ont pas été révélés – a indiqué à l'AFP Jorge Casales, membre du Conseil exécutif de l'AUF. La Celeste n'avait plus de sélectionneur depuis la fin du contrat de Diego Alonso après l'élimination en phase de groupes de la Coupe du monde 2022. Alonso avait pris les rênes de la sélection, alors en déroute lors des qualification sud-américaine pour le Qatar, remplaçant un Oscar Tabarez (2006-2021) en fin de règne.