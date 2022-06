Genève: Marchands de sommeil présumés: un couple «motivé par la cupidité»

«Plan déterminé, ficelé»

La faute de la prévenue est «gravissime» et son mobile est égoïste. Le premier procureur a réclamé une peine de 4 ans de prison pour l’accusée, ainsi que son expulsion pour 5 ans. Pour le mari de cette dernière, un Suisse de 48 ans, il a demandé une peine de 3 ans, dont 18 mois de prison ferme, pour complicité. Il «s' est pleinement associé» aux activités de sa femme, assumant plusieurs rôles: secrétaire, déménageurs de matelas et percepteur de loyers.

Les avocats des parties plaignantes ont tous relevé le profil commun de leurs mandants: des Philippins, sans permis de séjour en Suisse, et travaillant dans l’économie domestique pour de très bas salaires. Ils ont mis en avant le réseau créé par le couple: «C’est bien tout un système qui a été mis en place» avec un «plan déterminé, clair, ficelé», a ainsi argumenté Me Claire Dechamboux.

«Pas un système délibéré»



Du côté de la défense, Me Yaël Hayat, avocate de la principale accusée, a déploré la «démesure» des accusations et de la peine réclamée à l’encontre de sa cliente: «On a le sentiment qu’elle incarne le malheur et l’injustice sociale» vécus par les clandestins. «On ne peut pas tout cristalliser autour d’elle». Si elle a abrité des sans-papiers, «ce n’est pas un système délibéré», a fait valoir la femme de loi. «Il lui arrivait de contracter des loyers avec des personnes régularisées qui sous-louaient ensuite à des sans-papiers.» De plus, la prévenue n’avait aucun avantage à loger des personnes sans permis de séjour au vu des risques que cela comporte.