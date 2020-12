Chicago : Marche contre les armes pour tourner la page meurtrière de 2020

À Chicago, une foule silencieuse est descendue dans la rue pour rendre hommage aux victimes de violences par armes à feu et demander une modification de la législation.

La police de la troisième plus grande ville américaine a enregistré 762 homicides en 2020, en hausse de 55% par rapport à 2019, selon un décompte en date du 27 décembre.

«Sang dans nos rues»

«Nous luttons contre le Covid, mais nous ignorons la violence: il y a du sang dans nos rues et des quartiers entiers traumatisés», a regretté le prêtre catholique et militant Michael Pfleger, qui menait le cortège, en ajoutant que plus de 4000 personnes ont été blessées par balles cette année dans la métropole.