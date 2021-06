Proche-Orient : Marche de l’extrême droite à Jérusalem-Est: affrontements évités

La controversée «marche des drapeaux» s’est déroulée mardi dans la ville sainte. Malgré quelques heurts, les violences redoutées entre militants nationalistes et Palestiniens n’ont pas eu lieu.

Sous haute surveillance policière, plus d’un millier de militants nationalistes et de l’extrême droite israéliens ont défilé mardi à Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé de la Ville sainte, sans toutefois mener aux affrontements craints par le gouvernement et une partie de la communauté internationale.