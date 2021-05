Algérie : Marche du Hirak empêchée et nombreuses arrestations

La police algérienne a empêché vendredi la marche hebdomadaire du mouvement prodémocratie du Hirak à Alger, et procédé à des arrestations de militants, opposants et journalistes.

Des manifestants, qui s’apprêtaient à participer au rassemblement du Hirak dans le centre de la capitale ont été bousculés et interpellés, ont constaté un journaliste de l’AFP et des témoins.

Au moins une dizaine d’autres journalistes et photographes ont été arrêtés, dont Khaled Drareni, correspondant en Algérie pour la chaîne francophone TV5, Kenza Khatto, journaliste à Radio M, et un vidéaste de l’agence internationale Reuters, selon des sites d’information indépendants. Khaled Drareni, directeur du site d’information Casbah Tribune, a été remis en liberté dans la soirée, selon ce média en ligne.

«Très stressant»

Le CNLD a fait état de nombreuses arrestations dans le pays, parmi lesquelles des figures du Hirak, des avocats et des opposants, comme le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), Mohcine Belabbas, et l’ancienne détenue et militante du Hirak Dalila Touat. La plupart des personnes interpellées recouvrent généralement la liberté en attendant d’être convoquées devant la justice.