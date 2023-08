Marché du travail en Suisse: La main-d'oeuvre étrangère est majoritairement européenne

Les résultats de l’enquête de l’Office fédéral de la statistique (OFS) publiés mardi démontrent que parmi les personnes de nationalité étrangère de plus de 15 ans résidant en Suisse, les Européens sont les plus nombreux. L’Italie est le pays le plus représenté en Suisse, il constitue le 3,9% de la population permanente, puis vient l’Allemagne, avec 3,6% et le Portugal (2,9%).

Selon l’étude, parmi les Européens vivant en Suisse, plus de 85% travaillent. En haut du podium, les Allemands (90%), viennent ensuite les Autrichiens (89,5%), les Slovaques (86,4%), les Français (86,3). Les nationalités à travailler moins sont la Russie (59,0%), l’Érythrée (59,2%) et la Turquie (59,8%). À titre de comparaison, les 85,5% des Suisses exercent une activité lucrative.

Niveaux de formation varient

Le niveau de formation diverge aussi grandement en fonction de l’origine des individus. Les travailleurs sri lankais et érythréens sont moins de 10% à avoir suivi une formation tertiaire. Ce sont aussi les nationalités qui occupent le plus souvent des postes à horaires de nuit ou du week-end. Le 42,2% des Sri Lankaises qui travaillent, le font le week-end. Ils sont 27% parmi les Érythréens à travailler le samedi ou le dimanche. À titre de comparaison, les Suisses sont 17,2% à devoir travailler régulièrement le week-end.

Une autre disparité mise en avant dans l’enquête est le taux d’occupation des femmes en fonction de la nationalité. Les femmes ont en effet, souvent des emplois à temps partiel. Les femmes de nationalité sri lankaise sont les plus nombreuses à travailler à temps partiel (79%), puis les Kosovares (70,5%) et les Érythréennes (66,3%). En quatrième position, on retrouve les Suissesses qui sont 62,5% à exercer un emploi à temps partiel. Les femmes qui, à l’inverse, travaillent le plus souvent à temps plein sont les Grecques (69,2), les Roumaines (65,1%) et les Russes (62%).