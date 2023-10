Marché du travail: Une immense pénurie de spécialistes  menace le secteur public

Des domaines clés tels que l’éducation, la sécurité, la santé et l’administration publique doivent s’attendre à une pénurie de personnel dans quelques années: d’ici 2030, il manquera en effet probablement plus de 130’000 travailleurs qualifiés dans le service public, rapporte la «SonntagsZeitung». Cela correspond à 15% du personnel requis, selon les prévisions d'une étude réalisée par le cabinet de conseil et d’audit PWC en collaboration avec l'Université de Saint-Gall. Conséquences: le déficit croissant de personnel va entraîner une «diminution des performances et de la qualité» dans le secteur public. Concrètement, cela signifie par exemple des délais d'attente plus longs pour les demandes, une moins bonne prise en charge dans le système de santé ou des manquements en matière de cybersécurité.

Manque d’attractivité et personnel vieillissant

Les administrations seront probablement plus touchées par la pénurie de travailleurs qualifiés que d’autres secteurs du service public. PWC y prévoit une pénurie d’un quart du personnel nécessaire d’ici 2030. Les responsables RH interrogés au sein des autorités fédérales, cantonales et communales expliquent que les postes sont déjà difficiles à pourvoir. Ils ne recevraient généralement que quelques candidatures à des offres d'emploi – et souvent de la part de personnes insuffisamment qualifiées. «De manière générale, on peut dire que le nombre de candidatures par poste a diminué et qu'il faut plus de temps pour pourvoir les postes vacants», confirme Anand Jagtap, responsable de la communication à l'Office fédéral du personnel. La raison? La fonction publique est moins attractive pour les spécialistes les plus recherchés, par exemple dans l’informatique, en raison du peu d’innovation et de structures et de modèles salariaux rigides. Il existe également un deuxième problème: l’âge moyen du personnel dans l’administration publique est plus élevé

que dans le reste de l’économie. Selon l'Office fédéral du personnel, 30% des salariés atteindront l'âge de la retraite dans les dix prochaines années. La situation est également tendue dans les administrations cantonales.