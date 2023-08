Marche: Il menait l’épreuve de marche des Mondiaux… en courant

Autour d’Aurélien Quinion, une masse d’espoir s’est créée. Jeudi, le Français pouvait apporter à sa nation sa première médaille des Mondiaux d’athlétisme. Il menait l’épreuve des 35km de marche, il s’était envolé par rapport à ses concurrents et puis… les juges l’ont rattrapé. Pour faire respecter le plus essentiel des règlements.

La marche interdit évidemment à ses participants d’avoir les deux pieds en l’air au même moment. Alors que la France commençait sérieusement à se réjouir de la performance d’Aurélien Quinion, c’est ce non-respect des règles qui lui a valu quatre avertissements, synonymes de disqualification. Les éviter représente l’un des défis majeurs des marcheurs. Et pincer un athlète en flagrant délit de course se veut souvent difficilement perceptible à vitesse réelle.

Sauf que plusieurs images de la performance du Français ont jeté un certain discrédit sur la discipline. Certaines photos le montrent sans contact avec le sol. Et une vidéo, passée au ralenti, le révèle en train de courir sur au moins onze pas consécutifs. De quoi se demander combien de temps au total Aurélien Quinion a passé dans les airs sur la totalité de la course. Et rendre évidente sa mise hors course. Celle-ci a profité à l’Espagnole Alvaro Martin, vainqueur final de l’épreuve.