Paris : «Marche lesbienne» pour réclamer la PMA pour toutes

Plusieurs milliers de personnes ont participé dimanche à Paris à une «marche lesbienne», réclamant notamment l’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) pour toutes les femmes.

La manifestation s’est déroulée dans le sillage des débats autour d’une loi bioéthique et du rejet par le Sénat en février de l’extension de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes, provoquant l’ire des militantes qui ont dénoncé une «loi au rabais» et une «parole lesbienne totalement absente» des débats.