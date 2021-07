Bien-être - Marcher pieds nus au cœur des forêts grisonnes

Le sol est frais, encore humide de la rosée matinale. Les brindilles craquent sous nos pas et ralentissent la marche. Plus loin, la mousse soigne nos pieds et un petit torrent d’eau froide les lave, les réveille. Il est tout juste 7h30. Le soleil s’est levé et monte doucement dans le ciel bleu qui recouvre cette région des Grisons. Nous sommes au cœur de la forêt, près de Flims, petit village de 3000 âmes niché à 1000 mètres d’altitude et à une quarantaine de minutes en train de Coire. Et nous sommes pieds nus.

Dans la forêt, entre méditation, étirement et écoute, tous nos sens sont stimulés. Camille Pagella

Ouvrir ses cinq sens à la forêt

Deux fois par semaine, le lundi et le vendredi, et cela depuis cinq ans, Sandra Schmidt, gérante du Schweizerhof à Flims fait découvrir à ses hôtes une pratique singulière: le Shinrin-Yoku, comprenez ici les bains de forêts. Pieds nus, pendant près de deux heures les participants en petit groupe (six au maximum) ouvrent leurs cinq sens à la magie de la forêt. Cette tradition médicinale venue tout droit du Pays du Soleil levant, Sandra Schmidt est l’une des premières à l’avoir proposée aux habitants et visiteurs de la région. Au Japon, cette pratique est particulièrement populaire ce qui est loin d’être étonnant quand on sait qu’il est, après la Finlande, le deuxième pays qui compte la plus grande couverture forestière du monde.

Quelques mètres plus bas, la forêt débouche sur le lac de Cauma, l’un des plus beaux de la région. Camille Pagella

Nature et système immunitaire

Les branches des arbres filtrent les rayons du soleil qui se lève. Camille Pagella

Là-bas, cette sorte de marche contemplative se popularise dans les années 1980. Si les balades en forêts y sont monnaie courante, un professeur de la Nippon Medical School de Tokyo, le Dr Qing Li, se lance dans des recherches cliniques. Les bienfaits de ces balades peuvent-ils être prouvés de manière cartésienne? Bingo! Le professeur japonais permet aux bains de forêt d’acquérir une reconnaissance scientifique internationale après des résultats étonnants. Le médecin met en évidence le lien entre la nature et le renforcement de notre système immunitaire. Après trois jours et deux nuits passées en forêt, nos lymphocytes augmentent, mais pas uniquement: la tension artérielle baisse, tout comme notre taux de cortisol (l’hormone du stress) pendant que plusieurs protéines anticancereuses sont renforcées. Les résultats peuvent être visibles pendant plus de trente jours. On considère aujourd’hui que plus de 5 millions de Japonais pratiquent les bains de forêt au moins une fois par an.

Camille Pagella

Retour dans la forêt près de Flims qui borde le village et le lac de Cauma. Le parcours n’est pas long. Il faudrait quelques minutes pour le faire en marche rapide, mais, ici, nous sommes très loin de la recherche de la performance. Ce que l’on souhaite c’est prendre du temps, redécouvrir ce que la nature a à nous offrir. Observer les feuilles, sentir le parfum de la mousse qui nous renvoie à des souvenirs d’enfance, enlacer les cimes, se coucher dans des feuilles mortes et écouter, le vent entre les branches et le gazouillement des oiseaux. L’art du bain de forêt, c’est se connecter à l’environnement par l’intermédiaire de nos sens. Et cela fait un bien fou.

Un hôtel mythique

Le Schweizerhof de Flims a été construit dans un style Belle époque. Schweizerhof Flims

La forêt de Flims, Sandra Schmidt en connaît tous les recoins. Cette Allemande d’origine s’est installée dans les Grisons par amour: la famille de son mari y possède le Schweizerhof à Flims. Avec ses airs fin de siècle et son architecture Belle Époque, l’hôtel se dresse majestueusement à proximité des bois. Il était l’un des premiers du village, en 1903, lorsque les arrière-grands-parents de Christoph Schmidt le construisent. Depuis, il est resté dans la famille qui le conserve avec goût et sans trop toucher au style d’antan. Certains aménagements ont tout de même dû être faits, surtout en vue du tourisme hivernal parce que la particularité de ces hôtels d’époque réside dans leur architecture conçue alors uniquement pour l’été. Flims et les Grisons en général étaient de hauts lieux de villégiature estivale considérés comme particulièrement reposant où les visiteurs s’installaient plusieurs mois pour profiter de la fraîcheur.

Schweizerhof Flims

Des figures historiques en vacances

Plusieurs figures marquantes du siècle dernier sont passées par le Schweizerhof: la scientifique Marie Curie ou l’impératrice Zita venaient y passer des vacances bien méritées. C’est donc sans étonnement que l’on retrouve dans les couloirs de l’hôtel des serviettes en tissu du restaurant sur lesquelles figurent des notes d’Albert Einstein que le personnel avait beaucoup de mal à nettoyer. Il est d’ailleurs dit que c’est ici qu’Albert Einstein eut, pour la première fois, l’idée de la théorie de la relativité…