France: Marches de «deuil et colère» contre les violences policières

Risque de trouble à l’ordre public

Dans un message vidéo diffusé sur Twitter, Assa Traoré a confirmé qu’«il n'y aura pas de marche» samedi. «Le gouvernement a décidé de mettre de l’huile sur le feu» et «de ne pas respecter la mort de mon petit frère», a-t-elle accusé, évoquant «un manque de respect total» et qualifiant de «prétexte» l’argument brandi par le préfet d’une pénurie de forces de l’ordre pour sécuriser le cortège.

«Deuil et colère»

Près d’une centaine d’associations, syndicats et partis politiques classés à gauche, dont la France insoumise (LFI, parti de Jean-Luc Mélenchon), ont appelé à ces «marches citoyennes», pour exprimer «deuil et colère» et dénoncer des politiques jugées «discriminatoires» contre les quartiers populaires. Ces organisations demandent «une réforme en profondeur de la police, de ses techniques d’intervention et de son armement».