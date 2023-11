Manifs propalestiniennes à Londres: Une ministre critique la police

La ministre britannique de l’Intérieur, Suella Braverman, habituée des propos controversés, a suscité une nouvelle polémique jeudi, après avoir mis en cause l’impartialité de la police dans sa gestion des manifestations, à deux jours d’une marche propalestinienne qu’elle souhaite voir interdire. Dans une tribune dans le journal The Times, la ministre très conservatrice a jugé que les responsables de la police paraissent avoir «leurs favoris» et appliquent un «deux poids, deux mesures».