Mercato en direct: Marco Asensio quitte le Real Madrid

Rafael Leao a prolongé vendredi son contrat jusqu’en juin 2028 avec l’AC Milan, où l’attaquant portugais de 23 ans évolue depuis l’été 2019. L’ex-ailier du Sporting Lisbonne, son club formateur, et de Lille (2018-19) n’avait plus qu’un an de contrat et était l’un des éléments les plus convoités du club après deux belles saisons, ponctuées de la conquête du scudetto en mai 2022 et d’une place de demi-finaliste de Ligue des champions cette saison.