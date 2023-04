Motocyclisme: Marco Bezzecchi s'impose en Argentine et prend les commandes en MotoGP

S'il a pu repartir... en dernière position, le champion du monde en titre italien termine 16e de la course et donc hors des points. Au championnat, il pointe désormais à 9 unités du nouveau leader Bezzecchi, talonné par Zarco à 15 points, 2e du GP.

10e sur la grille, le Français Fabio Quartararo termine à une belle 7e place à l'issue d'un week-end difficile, lors duquel le vice-champion en titre n'a pas constamment réussi à suivre le rythme de la concurrence avec sa Yamaha. En début de course, le Niçois de 23 ans s'est fait une sacré frayeur en accrochant le Japonais Takaaki Nakagami (Honda-LCR), un incident sans gravité, mais qui lui a coûté jusqu'à six positions.

Mir absent, Honda sans représentant

Plus tôt dans la journée, l'Espagnol Joan Mir a déclaré forfait pour la course après un traumatisme crânien et cervical provoqué par une violente chute lors du sprint la veille. Ce forfait est un coup dur pour Honda, qui avait déjà perdu Marc Marquez, victime d'une chute lors du GP du Portugal dimanche dernier. Souffrant d'une fracture à la main, l'Espagnol était absent en Argentine, comme le Portugais Miguel Oliveira (Aprilia-RNF), pris dans cette chute et encore convalescent. L'équipe d'usine du constructeur japonais n'a donc eu aucun représentant sur la grille dimanche.