La lutte à distance entre Marco Odermatt et Alexis Pinturault promet de faire des étincelles durant ces finales de la Coupe du monde à Lenzerheide. Grâce à sa victoire lors du géant de Kranjska Gora le week-end dernier, le Suisse est revenu à 31 points de son rival français. Il faudra peut-être même attendre jusqu’à la 36e et dernière course de la saison pour connaître le vainqueur du grand globe de cristal.