Ski alpin: Marco Odermatt bien parti pour faire coup double

On prend les mêmes et on recommence. Au lendemain de la victoire de Marco Odermatt devant Alexis Pinturault et Henrik Kristoffersen – auteur de son 80e podium en Coupe du monde – lors du premier des deux géants de Kranjska Gora, le Suisse de 25 ans a remis le couvert lors de la première manche du deuxième rendez-vous slovène, précédant comme la veille le Français (2e à 0’’28) et le Norvégien (3e à 0’’47).