Ski alpin: Marco Odermatt: «Ce record n’est pas une obsession»

Onze victoires en Coupe du monde, deux titres mondiaux et trois globes de cristal dont le plus prestigieux. La saison de Marco Odermatt est déjà réussie. Mais l’Obwaldien a encore l’occasion, lors de ces finales de Coupe du monde en Andorre, de battre le record de 2000 points établi en… 2000 par Hermann Maier. Il a besoin de 175 points en trois courses (la descente de ce mercredi, le super-G de jeudi et le géant de samedi.