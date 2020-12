Deuxième en Autriche dans des conditions complètement différentes (soleil et mur gelé), Marco Odermatt n’a été battu que par le Croate Filip Zubcic et le Slovène Zan Kranjec sur les pistes enneigées de Lombardie. « C’est la preuve que je peux être bon partout, dans plusieurs conditions, s’est réjouit le Suisse dans l’aire d’arrivée. J’aime cette piste assez “facile” où je peux bien amener de la vitesse, c’est prometteur pour demain! » La régularité d’Odermatt lui permettra d’enfiler le dossard rouge de la Coupe du monde de géant dimanche.

En Italie, le skieur de Nidwald a devancé son compatriote Loïc Meillard, 4e à 66 centièmes. Le skieur d’Hérémence avait terminé cinquième en Autriche et se rapproche de la boîte. « Je tourne un peu autour du podium, c’est à chaque fois très serré. Et je pense qu’un top 5 est toujours intéressant à prendre, a lâché le Valaisan. Le bilan, même si on n’a disputé que deux géants jusqu’ici, est plus que bon. Une nouvelle chance se présente dimanche. »