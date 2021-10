Ski alpin – Marco Odermatt: «Cette fois, j’ai eu les centièmes de mon côté»

Marco Odermatt commence la saison 2021-2022 très fort. AFP

Marco Odermatt, difficile de mieux commencer la saison, non?

Oui , c ’ est fantastique. Commencer la saison avec une victoire , c ’ est génial. C ’ était difficile, surtout à la fin avec la luminosité et ce mélange de soleil et d’ombre. Mais gagner la première course , c’ est excellent pour la confiance.

Sölden, c’est spécial pour vous?

Oui, j’ai inscrit mes premiers points en Coupe du monde ici en 2016. Il y a eu ce podium l’an passé avec mon pote Gino (Cavizel). Et maintenant cette victoire devant tout ce monde, ma famille et mon fan-club. C’est incroyable!

Le dernier suisse à avoir gagné est votre idole Didier Cuche en 2009…

Oui, je me souviens. Et quand on voit le nom des autres vainqueurs ici , c’est impressionnant.

Vous aviez annoncé que vous étiez prêt. Encore fallait-il confirmer à Sölden.

Oui, je me sentais vraiment bien et on a travaillé très dur cet été. On savait qu’on était prêts mais Sölden est compliqué car on ne sait pas se situer par rapport aux autres. Et la neige était agressive, donc j’ai un peu assuré en première manche.

Qu’est-ce qui a fait la différence au final?

La différence se fait sur le feeling sur la neige. Et cette fois, j’ai eu les centièmes de mon côté (ndlr: Odermatt avait terminé 2e, à 5 centièmes de Lucas Braathen il y a un an à Sölden.)

Vous marquez des points face à votre rival Alexis Pinturault, qui termine cinquième.