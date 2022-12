Ski alpin : Marco Odermatt charge la FIS et son programme «idiot»

Revenu lundi de la tournée nord-américaine, Marco Odermatt se pose en favori du géant de Val d'Isère, ce samedi, avant de disputer cinq courses en cinq jours à partir de jeudi prochain en Italie. Le Nidwaldien de 25 ans, tenant du titre du gros globe de cristal, doit participer aux entraînements officiels mardi et mercredi puis à une descente jeudi à Val Gardena, reprise après l'annulation d'une course à Beaver Creek (Colorado), avant un Super-G et une autre descente dans la même station. Les deux jours suivants, il doit faire face aux deux géants prévus à Alta Badia.