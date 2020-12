Impérial, le Nidwaldien de 23 ans n’a pas craqué , malgré la pression du maillot rouge de leader de la discipline porté sur les épaules et le fait de devoir s’élancer en dernier sur le second tracé. Un an et un jour après son premier succès en Coupe du monde en super-G à Beaver Creek, le Nidwaldien a écrasé la concurrence, s’imposant devant Tommy Ford (2e à 73 centièmes) et Filip Zubcic (3e à 75 centièmes , alors qu’il ne pointait qu’à la 21 place après la première manche! ). Ce troisième podium en trois géants (2e à Sölden et troisième samedi à Santa Caterina) permet à Marco Odermatt de conforter sa tunique rouge de la spécialité.