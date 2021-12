Ski alpin – Marco Odermatt domine le Super-G de Beaver Creek

Une domination à conserver toute la saison

Lorsque d’autres athlètes parviennent à grappiller quelques centièmes sur le temps record, ils les perdent quelques virages plus tard, en faisant preuve d’un peu moins de précision que le Suisse. Alexis Pinturault mais aussi Loïc M e illard en ont fait les frais au Colorado. Le Valaisan a mis trop d’entrain dans son geste, et ce qui aurait pu être une prise de risque gagnante l’a propulsé à 2’’82 de retard sur son coéquipier vainqueur du jour. Les autres espoirs helvétiques n’ont pas pu conquérir le podium non plus. Seuls Justin Murisier (8e) et Gino Caviezel (10e) terminent dans le top 10. Beat Feuz, vainqueur de l’épreuve de descente en 2019, s’est lui classé 12e.