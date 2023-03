Ski alpin: Marco Odermatt écrit l’histoire avec plus de 2000 points en une seule saison

«Odi» a fait le travail en première manche déjà, où il a creusé un écart de plus d’une seconde avec Alexis Pinturault ou encore Alexander Steen Olsen, respectivement deuxième et troisième du classement provisoire. Au moment de s’élancer samedi en milieu de journée, le seul paramètre à craindre était cette neige longtemps baignée de soleil et prompte à voir naître des rails autour des portes. Car Marco Odermatt, lui, a déjà montré par le passé qu’il tenait bien la pression et qu’il était capable de faire honneur à son rang.