Ski alpin - Marco Odermatt est champion olympique de géant

Il s’est imposé devant le Slovène Zan Kranjec, qui a grignoté sept rangs lors de son second passage dont le départ a été repoussé de près de deux heures, pour récupérer l’argent (à 19 centièmes).

Septième de la descente le 7 février, éliminé en super-G le 8 février, Odermatt faisait face à la pression sur ce géant, qui constituait sa dernière occasion de rafler un titre sur les pistes chinoises. Il a su la gérer de la plus sereine des manières en bravant de surcroît une météo capricieuse qui a altéré la visibilité et qui a ruiné les espoirs de dizaines de compétiteurs. Les Valaisans Justin Murisier (30 ans) et Loïc Meillard en avaient d’ailleurs fait les frais dans la manche initiale.