Ski alpin – Marco Odermatt est de retour le coeur léger

Fraîchement médaillé d’or, Marco Odermatt est rentré au pays pour se reposer avant d’entamer la dernière partie de sa saison. Martin Meienberger/freshfocus

Fatigué mais heureux. Marco Odermatt est revenu mardi matin à l’aéroport de Zurich-Kloten. Comme son coéquipier Beat Feuz, le médaillé d’or de géant à Pékin n’a pas eu droit non plus à un accueil en fanfare. Il a dû se glisser dans le lounge VIP pour parler à la presse avant d’enfin pouvoir prendre du repos. C’est avec un peu de retard sur le planning qu’il a franchi la porte. «Marco, comment s’est passé ton vol?» demande un journaliste alémanique. «Tip top», répond l’intéressé. «J’ai pu dormir tranquillement.»

Le Nidwaldien y est allé tout en décontraction devant les caméras braquées sur lui. S’il admet volontiers qu’il demeure un peu fatigué après ce long vol, il sait qu’il aura le temps de profiter d’une trêve bien méritée avant la fin des hostilités. «Je me reposerai pendant une semaine, puis je travaillerai ma condition physique», a-t-il expliqué.

Repos, et pourquoi pas une petite fête? «Je vais célébrer avec ma famille et 2-3 amis proches.» Les grosses festivités attendront quant à elles la fin de la saison et des conditions sanitaires qui le permettent.

«Odi» espère surtout terminer en beauté, lui qui a brillé presque chaque week-end depuis la première compétition de l’année, à Sölden. La prochaine aura lieu les 5 et 6 mars à Kvitfjell (Norvège). Elle comptera une descente et un super-G.

Le Suisse mène toujours le classement général avec 1200 points. Ses plus proches poursuivants, Aleksander Aamodt Kilde et Matthias Mayer sont respectivement à 825 et 692 points.



Marco Odermatt domine le classement général ainsi que celui de géant. FIS Ski.

La parenthèse olympique

«En tant qu’athlète, c’est génial d’accomplir sa mission» Marco Odermatt, vainqueur du géant des Jeux olympiques de Pékin.

Le Nidwaldien s’est dit très fier de sa médaille d’or. Il sentait une certaine pression, et a évoqué sur Instagram «une pierre de 10 kilos sur son dos». Maintenant qu’il a décroché ce titre, il peut pleinement le comparer à d’autres. «Chaque succès est différent. Les Jeux olympiques sont quelque chose de spécial, comme les classiques que sont Wengen, Adelboden ou Kitzbühel.»



L’avantage de gagner une médaille cette année, à l’âge de 24 ans, est qu’il ne devra plus en chasser absolument comme certains l’ont fait avant lui. Est-il désormais un homme plus serein, un nouveau Marco Odermatt? «Non, je ne crois pas être une autre personne. En tant qu’athlète, c’est génial d’accomplir sa mission», a-t-il répondu.

À Pékin, le leader du classement général de ski alpin était un des gagnants parmi d’autres dans la sélection suisse. Beat Feuz avait triomphé quelques jours plus tôt, mais deux médailles d’or ont terminé chez les Suisses le temps d’aller de Pékin à Zurich. «J’ai vu pour le titre de Corinne en sortant de l’avion», s’est réjoui le champion avec son grand sourire caractéristique. Il a aussi évoqué les runs de Mathilde Gremaud, la Fribourgeoise qui a dominé l’épreuve de slopestyle. En raison des bulles sanitaires, les différents athlètes n’ont pas pu échanger autant qu’ils l’auraient voulu. Tous se félicitent via des posts et stories Instagram, et montrent qu’ils s’intéressent les uns aux autres.