Ski alpin – Marco Odermatt: «Gagner à Adelboden, c'était un rêve»

Alors que le public chante dans son dos, des «Odi Odi Odi Oh…», Marco Odermatt n’a pas cessé de sourire depuis qu’il a franchi la ligne d’arrivée, qu’il a remporté ce géant d’Adelboden. C’est la course qu’il rêvait d’épingler depuis qu’il était môme, depuis qu’il avait vu Marc Berthod s’imposer en 2008. C’était le dernier Suisse à dompter cette Chuenisbärgli. Le Nidwaldien de 24 ans, qui skie sur un nuage actuellement, n’en finit pas de rendre banal l’exceptionnel. Après avoir fait le tour de toutes les télés et radios, le meilleur skieur de la planète actuellement s’est arrêté quelques instants devant nous.

Ah non, car quand tu attaques, tu prends forcément des risques et on l’a vu, tu peux commettre des petites fautes et même une grosse dans le mur d’arrivée. Alors oui, c’était compliqué de gagner.