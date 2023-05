Sports d’hiver: Marco Odermatt illumine la première «Swiss-Ski Night» 

Le premier gala des sports de neige organisé vendredi soir à Zurich par Swiss-Ski a fait la part belle au ski alpin. Au cours de cette «soirée glamour», intitulée «Swiss-Ski Night by Sunrise», neuf «awards» dans six catégories distinctes ont été attribués. Sans surprise, la star de la soirée a été Marco Odermatt.

Vainqueur du classement général de la Coupe du monde et de deux titres mondiaux (descente et géant) en février dernier à Courchevel et Méribel, le Nidwaldien de 25 ans a logiquement été désigné athlète masculin de l’année. Le skieur de Beckenried s’est également vu décerné le prix du public – en d’autres termes, le «Fan Award».