Ski alpin – Marco Odermatt: «J’ai désormais de la pression»

Seulement septième la veille en descente alors qu’il visait aussi une médaille, Marco Odermatt a mis beaucoup de temps avant de rejoindre la ligne d’arrivée, la tête basse. «C’est une grosse déception, admet l’actuel leader de la Coupe du monde, victorieux de deux super-G cette saison, à Beaver Creek et à Wengen. J’ai pris des risques et j’étais très rapide jusqu’à plus ou moins la dernière porte, regrettait-il. Dommage, c’était une bonne manche.»

On l’a déjà dit et répété: le champion apprend vite. Le vainqueur d’Adelboden saura surmonter la pression ce dimanche à Yanqing. «Je vais prendre un jour de pause ce mercredi et j’irai m’entraîner jeudi et vendredi. Après, on verra bien.» Et il s’en est allé, poursuivi par des photographes qui voulaient une photo ou un autographe. Ce qu’il a accepté, bien sûr. Et avec le sourire. Il est déjà prêt à rebondir.