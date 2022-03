Ski alpin - Marco Odermatt: «J’aurais bien voulu aider Beat»

Marco Odermatt est officiellement devenu le 5e skieur suisse à remporter le général de la Coupe du monde. Mais le Nidwaldien, 2e de la descente finale de Courchevel, s’est presque excusé auprès de son aîné Beat Feuz (3e) de l’avoir devancé. «Il est venu me dire «mince, je voulais être derrière toi» et c’était très sympa de sa part», a raconté le Bernois.

Marco Odermatt, lui, n’a pas éclaté de joie après l’officialisation de la quête du Graal. «Le globe du général était plus ou moins plié, je ne pouvais réalistement plus être repris mais je suis très heureux de tirer le trait final avec cette 2e place en descente, a souligné le skieur de 24 ans. J’ai aussi un sentiment un peu mitigé car j’aurais bien aidé Beat (Feuz) pour le globe de descente. Le physio m’a confirmé au départ que Feuz était devant Kilde et que je donnais un espoir à Beat en m’intercalant entre les deux.»

Feuz manque le globe de descente de justesse

Finalement, pour treize petits points, le Norvégien a gâché la fête qui aurait pu être totale pour les skieurs suisses. «C’est bien sûr un petit peu dommage, mais j’ai tout tenté et tout donné aujourd’hui en prenant des risques, ce qui m’a poussé à commettre une faute, a expliqué le Bernois. Après, il ne faut pas non plus chercher le globe uniquement lors de la finale. Il faut prendre l’ensemble de la saison et dans ce sens c’est aussi mérité pour Kilde.»