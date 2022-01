Ski alpin – Marco Odermatt: «Je me sentais tout sauf favori à Wengen!»

Je dois avouer que je me suis encore un peu plus surpris moi-même aujourd’hui. Car je me sentais tout sauf favori à Wengen. J’ai abordé l’épreuve de manière décontractée. Après le week-end passé, c’est assez fou d’enchaîner avec une victoire ici.

Non, je ne peux pas dire que je suis prêt. Ce n’est pas le bon mot pour cette descente. Bien sûr, la course d’aujourd’hui m’apporte beaucoup de confiance et l’avantage d’une descente plus courte vendredi me permettra probablement de faire un meilleur résultat. Mais je ne me compte pas pour autant parmi le cercle des favoris. Pour samedi, ce sera plus difficile car le départ est très difficile pour un géantiste.