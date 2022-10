Ski alpin: Marco Odermatt: «Ma saison ne peut pas être meilleure que l’an passé»

Marco Odermatt, avez-vous pu digérer vos exploits de la saison passée?



Oui, j’ai pu faire une belle pause, j’ai coupé trois semaines sans ski. Ça m’a fait du bien. J’ai aussi remarqué que davantage de monde me reconnaît, j’ai dû apprendre aussi à refuser des sollicitations pour me protéger. Les selfies au restaurant, quand mon plat a été servi, c’est fini ( il sourit).



Comment s’est passée votre préparation?



Ma préparation a été bonne, j’étais en stage avec les skieurs de vitesse et j’ai découvert le Chili cet été. J’ai davantage de vitesse, car mon but est de gagner une première descente cet hiver. Même si le géant reste très important pour moi!



Vous aviez gagné l’an passé le géant d’ouverture à Sölden, c’est important de réussir un résultat ici pour lancer idéalement votre hiver?



C’est toujours spécial de débarquer ici sans repères. Une bonne course à Sölden donne de la confiance, ça rend la saison plus facile. Mais si la course n’est pas bonne, ça marche aussi, il me reste encore 27 courses. Mais oui, l’année passée, ça m’avait lancé cet incroyable hiver et ça aide pour la confiance.