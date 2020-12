Marco Odermatt, en pleine confiance, a parfaitement assumé son maillot rouge de leader de la discipline en géant. Le Nidwaldien de 23 ans a été le plus rapide sur le premier tracé du deuxième géant organisé à Santa Caterina, reporté de dimanche à lundi en raison des chutes de neige.

Troisième samedi en Lombardie, le skieur d’Hergiswil est plus proche que jamais d’aller chercher cette victoire en géant que la Suisse attend depuis 2011 et le succès de Carlo Janka. Le Suisse a devancé le Norvégien Leif Kristian Nestvold-Haugen (2e à 19 centièmes) et le Français Alexis Pinturault (3e à 24 centièmes).