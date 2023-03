Ski alpin: Marco Odermatt: «Oh si je suis fatigué!»

Marco Odermatt savoure: quelle saison! AFP

Treizième victoire en une saison: comme Ingemar Stenmark, Hermann Maier et Marcel Hirscher. Que demander de plus? Un record pardi, celui d’Herminator, qui avait inscrit 2000 points en 2000. Le Nidwaldien l’a dépassé ce samedi à Soldeu avec 2042 après avoir laissé Henrik Kristoffersen et tous ses adversaires à plus de deux secondes!

Que ressentez-vous après cette 13e victoire de l’hiver, qui vous offre le record de points masculin en une saison, et qui plus est avec plus de deux secondes d’avance sur Henrik Kristoffersen?

C’est incroyable, je ne sais pas comment j’ai fait pour gagner aujourd’hui avec une telle avance. Et puis je bats le grand record d’Hermann (Maier, 2000 points en 2000). C’est génial.

Vous ne vouliez pas trop attacher d’importance à ce record cette semaine. Maintenant que c’est fait, qu’en pensez-vous?

C’est très très cool. C’est vrai que j’ai dit que ce n’était pas très important, mais ce matin j’étais assez nerveux quand même.

«La quête du record de points m’a motivé pour faire un dernier effort.» Marco Odermatt, vainqueur ce samedi du dernier géant de la saison

Vous faites une saison parfaite…

Oui bien sûr, si on regarde les 13 victoires, le gros globe, ceux de géant et de super-G et puis aussi mes deux titres aux Mondiaux en descente et en géant. C’est parfait.

Vous donnez l’impression de ne jamais être fatigué…