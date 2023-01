Ski alpin: Marco Odermatt renonce au géant de Schladming

Sur son compte Instagram, le leader du classement général de la Coupe du monde, a annoncé être de retour sur la neige, mais qu’il avait décidé de ne pas forcer son retour à la compétition, lui qui avait déjà manqué la deuxième descente du week-end dernier sur la Streif. «C’est une décision prise avec la tête, et non avec le cœur, explique-t-il. Ce serait un trop gros risque en vue des prochains jours et de mon avenir. Je remercie toute l’équipe, et spécialement les physios, pour m’avoir porté si près en si peu de temps.»