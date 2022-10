Ski alpin: Marco Odermatt reprend là où il s'était arrêté

Comme souvent, l'Helvète est parti vite, avant d'accélérer, pour terminer très fort. Il s'élancera sur le deuxième tracé avec une avance confortable sur le Norvégien Lucas Braathen, à plus de quatre dixièmes, et la bagatelle de 69 centièmes sur le Slovène Zan Kranjec.

Manuel Feller (Aut/à 0''89) et Henrik Kristoffersen et ses nouveaux skis (Nor/à 0''95) sont encore plus loin. Alexis Pinturault (Fr) est quant à lui à plus d'une seconde.