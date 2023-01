Ski alpin : Marco Odermatt signe un retour triomphant à Cortina d'Ampezzo

Dans la station des Dolomites, il s’est élancé avec le dossard No 14 et a réalisé une course pleine d’assurance sur un tracé piégeux. Il a franchi la ligne d’arrivée avec 35 centièmes d’avance sur son principal concurrent au classement général, Aleksander Aamodt Kilde. L’Italien Mattia Casse complète le podium (+0’’49).

Murisier et Roulin solides, Meillard surpris

Le clan suisse peut également se satisfaire des performances de Justin Murisier (31 ans) et Gilles Roulin (28 ans). 11e (+1’’05), le Valaisan égale son meilleur résultat de l’hiver dans la spécialité. Le Grison (16e, +1’’32), de son côté, réalise un joli bond après ses 38e et 36e places à Beaver Creek (États-Unis) et Bormio (Italie), en décembre. 2e du précédent super-G, à Wengen, le Grison Stefan Rogentin (28 ans) termine hors du top 15 (19e, +1’’44). Derrière, on retrouve Gino Caviezel (30 ans), 24e (+1’’56), le Fribourgeois Alexis Monney (23 ans), 29e (+1’’80) et le Zurichois Niels Hintermann (27 ans), 39e (+2’’67).