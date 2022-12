Ski alpin: Marco Odermatt survole le Super-G de Bormio, Meillard 3e

Quelle démonstration de Marco Odermatt! Le Nidwaldien a livré une prestation phénoménale lors du Super-G de Bormio en écrasant la concurrence. Pris sur l’arrière sur le haut de la piste, le Suisse a pris tous les risques sur un tracé très tournant, verglacé et avec de nombreuses portes à l’aveugle. Dossard 7, «Odi» a franchi la ligne d’arrivée avec 2’’26 d’avance sur son coéquipier Gino Caviezel.

Aleksander Aamodt Kilde, son principal rival dans la discipline avec lequel il partageait le dossard rouge avant ce troisième Super-G de la saison (sur six au programme), a failli se coucher sur la piste et a été relégué à 2’’15 du phénomène. La 8e place du Norvégien fait les affaires du skieur d’Hergiswil dans sa quête du globe de la spécialité et du général de la Coupe du monde, où il prend le large.