Premier podium et premier sacre pour Marco Reymond lors des championnats de Suisse à Arosa. Le Vaudois de 26 ans s’est paré d’or jeudi sur le slalom géant, devançant Semyel Bissig de 43 centièmes.

En tête après la première manche, le fils d’Erika Hess et de Jacques Reymond, décédé en mai dernier, a encore augmenté son avance lors du second tracé, prenant 38 centièmes de plus au Nidwaldien.