Maroc: Un séisme dévastateur fait plus de 600 morts

La secousse tellurique de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter a été enregistrée à 23h11 heure locale vendredi (0h11 samedi en Suisse), a indiqué l’Institut de géophysique américain (USGS). Selon le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique (CNRST), la magnitude aurait été de 7. D’après les médias marocains, il s’agit du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour.

Le CNRST a également précisé que l’épicentre se situait dans la province d’Al-Haouz, au sud-ouest de la ville Marrakech, destination très prisée de touristes étrangers. Le séisme a fait 632 morts et 329 blessés, dont 51 dans un état grave, selon le ministère de l’Intérieur. La plupart des victimes ont été recensées à Al-Haouz (290 morts) et à Taroudant (190 morts) plus au sud, a précisé la même source.