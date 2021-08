Football - Marco Walker: «Ces gens-là ne doivent pas exister»

Confusion et scènes de désolation au coup de sifflet final. Timothy Fayulu (en jaune) est réconforté par Gelson Fernandes, vice-président du FC Sion.

Que s’est-il exactement passé samedi soir au Kybunpark pour que la soirée dégénère et que des joueurs ainsi que des dirigeants disjonctent à ce point?

Jusqu’à la 9 4 e, le match avait certes été engagé mais plutôt correct. Mais il est parti en vrille après l’égalisation obtenue par Guillaume Hoarau. Et les coups et les provocations, mettant en scène aussi bien des joueurs que des dirigeants, se sont enchaînés dans la plus grande confusion. A l’origine de cette explosion de violence, des insultes racistes dont aurait été victime Timothy Fayulu à la fin de la rencontre au moment d’aller chercher son linge au fond de sa cage. Des insultes a p paremment p roférées par les ultras saint-gallois de l’Espenblock.